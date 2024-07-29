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21:47, 29 июля 2024Мир

В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины

Макговерн допустил применение ядерного оружия США из-за поражения на Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут использовать ядерное оружие из-за отчаянного положения на Украине. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По мнению Макговерна, сейчас Россия практически победила Украину. «И поэтому у США есть выбор между унизительным поражением и, возможно, сбросом одного из этих ядерных снарядов малой мощности», — допустил он.

Экс-аналитик подчеркнул, что сейчас российские войска продвигаются быстрее, чем этого ожидали западные страны. При этом все большее число частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен. Макговерн предрек, что в ближайшие полгода на Украине случится «пик нестабильности или возможность крушения для столкновения, потому что Украина катится в пропасть».

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      Марина Совина
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