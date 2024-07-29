Экс--разведчик Риттер: конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Украину ожидает неизбежное поражение в конфликте с Россией. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Риттер заговорил о капитуляции Украины и предположил, что конфликт в стране закончится поражением Киева. «Украина проиграла, все это знают, вопрос только в том, когда будут озвучены условия безоговорочной капитуляции», — подчеркнул он.

По словам экс-разведчика, на данный момент последние лучшие бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут потери и сильно ослаблены. При этом у властей Украины нет необходимых ресурсов, чтобы изменить ситуацию на передовой. «Украина просто не выживет», — заключил он.

Ранее Риттер заявил, что Запад не сможет спасти Украину от поражения в конфликте с Россией. «Вы не можете исправить разрушенное, вы знаете — Украина разбита», — отметил он.

