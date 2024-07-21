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23:04, 21 июля 2024Мир

В США признали неспособность спасти Украину от поражения

Риттер: помощи Запада недостаточно, чтобы спасти Украину от поражения

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Западные страны не смогут спасти Украину от поражения в конфликте с Россией. Об этом предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он отметил, что российские войска уже побеждают на поле боя, несмотря на усилия западных союзников Киева по поставкам оружия. Риттер указал, что выделяемые Западом средства не смогут исправить ситуацию, поскольку украинская армия испытывает нехватку рабочей силы из-за огромных потерь.

По его словам, людские и физические ресурсы истощаются гораздо быстрее, чем они могут быть восполнены. «Вы не можете исправить разрушенное, вы знаете — Украина разбита», — резюмировал экс-разведчик.

Ранее Риттер уже предрекал Украине неизбежное поражение на поле боя. Он утверждал, что на саммите НАТО страны признали, что не могут обеспечить ВСУ всем необходимым оружием.

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      Марина Совина
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