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22:23, 20 июля 2024Мир

В США оценили вероятность успеха нового контрнаступления ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ пойдут на новую контратаку, но им не хватит оружия
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Unsplash

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат совершать попытки контрнаступления. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Риттер оценил вероятность успеха нового контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что украинские военные будут совершать контратаки «до последнего момента». По его мнению, Киев намерен использовать любое оружие, однако его не хватит.

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«Мы должны прекратить говорить о F-16 на самом деле. Их уничтожат, у них нет шансов. У них нет хороших пилотов и у них нет аэродромов, они не могут поддерживать эти самолеты. Это мечта», — добавил экс-разведчик.

По словам Риттера, поставки этих истребителей только ускорят поражение ВСУ.

Ранее издание ABC News сообщало, что ближайшие три месяца станут самыми тяжелыми для ВСУ. По мнению военных аналитиков, шестимесячная задержка в согласовании американской помощи Украине «открыла дверь» российским военным.

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      Марина Совина
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