Экс-разведчик США Риттер: ВСУ пойдут на новую контратаку, но им не хватит оружия

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат совершать попытки контрнаступления. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Риттер оценил вероятность успеха нового контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что украинские военные будут совершать контратаки «до последнего момента». По его мнению, Киев намерен использовать любое оружие, однако его не хватит.

«Мы должны прекратить говорить о F-16 на самом деле. Их уничтожат, у них нет шансов. У них нет хороших пилотов и у них нет аэродромов, они не могут поддерживать эти самолеты. Это мечта», — добавил экс-разведчик.

По словам Риттера, поставки этих истребителей только ускорят поражение ВСУ.

Ранее издание ABC News сообщало, что ближайшие три месяца станут самыми тяжелыми для ВСУ. По мнению военных аналитиков, шестимесячная задержка в согласовании американской помощи Украине «открыла дверь» российским военным.