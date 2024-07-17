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19:05, 17 июля 2024Мир

Западные аналитики заявили о ближайших трех самых тяжелых месяцах для ВСУ

ABC News: ближайшие три месяца станут самыми тяжелыми для ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ближайшие три месяца станут самыми тяжелыми для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне задержек в помощи со стороны западных союзников. Об этом со ссылкой на военных аналитиков сообщает американский телеканал ABC News.

«Следующие два или три месяца будут, возможно, самыми тяжелыми в этом году для Украины», — приводятся слова эксперта Фонда Карнеги (признан иноагентом в России) Майкла Кофмана.

ABC News отмечает, что шестимесячная задержка в согласовании американской помощи Украине «открыла дверь» Российской армии, позволив закрепить успех в наступлении.

Ранее Еврокомиссия утвердила выделение 4,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.

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      Виктория Кондратьева
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