ABC News: ближайшие три месяца станут самыми тяжелыми для ВСУ

Ближайшие три месяца станут самыми тяжелыми для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне задержек в помощи со стороны западных союзников. Об этом со ссылкой на военных аналитиков сообщает американский телеканал ABC News.

«Следующие два или три месяца будут, возможно, самыми тяжелыми в этом году для Украины», — приводятся слова эксперта Фонда Карнеги (признан иноагентом в России) Майкла Кофмана.

ABC News отмечает, что шестимесячная задержка в согласовании американской помощи Украине «открыла дверь» Российской армии, позволив закрепить успех в наступлении.

Ранее Еврокомиссия утвердила выделение 4,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.

