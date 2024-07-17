Евросоюз выделил 4,2 миллиарда евро помощи Украине

Фон дер Ляйен: ЕК утвердила выделение 4,2 миллиарда евро помощи Украине

Еврокомиссия (ЕК) утвердила выделение 4,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия утвердила для Украины новый транш в почти 4,2 миллиарда евро в рамках Фонда для Украины», — написала чиновница, отметив, что таким образом объем финансирования Евросоюзом бюджета Украины составит 12 миллиардов евро за первые шесть месяцев 2024 года.

Европа продолжает «решительно поддерживать борьбу Украины за свободу и путь в Евросоюз», подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее в ЕК призвали власти Евросоюза активизировать работу по привлечению инвестиций частного бизнеса в ВВП Украины. Отмечается, что потребности украинской экономики в инвестициях оцениваются примерно в 500 миллиардов долларов при обещанной Евросоюзом помощи в размере 50 миллиардов евро.