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13:35, 17 июля 2024Экономика

В Европе нашли способ восстановить украинскую экономику

В Еврокомиссии призвали частный бизнес активнее вкладываться в экономику Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заместитель главы межведомственного подразделения, координирующего помощь и восстановление Украины в Еврокомиссии (ЕК), Пьер-Арно Пру призвал власти Евросоюза (ЕС) активизировать работу по привлечению инвестиций частного бизнеса в ВВП республики. Его слова приводит Euractiv.

Чиновник отметил, что в настоящее время потребности Украины в инвестициях оцениваются примерно в 500 миллиардов долларов. На этом фоне обещанная властями ЕС финансовая помощь республике в размере 50 миллиардов евро сильно отстает от необходимого для восстановления украинской экономики объема вложений.

По его мнению, приблизиться к вышеуказанной цели помогло бы активное наращивание инвестиций со стороны представителей западного бизнес-сообщества. Решить эту проблему при помощи одних только государственных ресурсов не удастся, полагает Пру. «Важно попытаться задействовать частный сектор и убедиться, что мы сможем привлечь его к работе Потребности [Украины во внешней финансовой помощи] огромны», — резюмировал европейский чиновник.

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В середине апреля ЕК одобрила «план реформ» Украины, выполнение которого станет условием для выплат траншей по программе помощи в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Платежи будут осуществляться по мере выполнения властями республики согласованных реформ и инвестиционных шагов.

В середине июня ЕС создал комиссию по борьбе с кражей вышеуказанной финансовой помощи. Контролировать процессы, как уточняется, будет тройка аудиторов.

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