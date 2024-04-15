ЕК одобрила «план реформ» Украины, который позволит финансировать республику

Еврокомиссия (ЕК) одобрила «план реформ» Украины, выполнение которого станет условием для выплат траншей по программе помощи в 50 миллиардов евро до 2027 года, сообщается на сайте организации.

Предстоящее утверждение этого плана Советом Евросоюза (ЕС) позволит Брюсселю перевести Киеву 1,89 миллиардов евро.

«ЕК одобрила предложение для решения Совета ЕС, которое содержит позитивную оценку плана всеобъемлющих реформ и инвестиций на Украине на следующие четыре года. Этот важный шаг открывает путь для регулярной и предсказуемой поддержки Украины в рамках программы помощи ЕС объемом до 50 млрд евро», — сказано в сообщении.

Платежи будут осуществляться по мере выполнения республикой согласованных реформ и инвестиционных шагов.

Ранее в ЕК заявили, что комиссия выделит Украине второй транш помощи в размере 1,5 миллиарда долларов в случае, если выполнение Киевом предварительных условий будет оценено положительно.