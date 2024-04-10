Еврокомиссия назвала условия выделения Украине второго транша помощи

Еврокомиссия выделит Киеву второй транш помощи в размере 1,5 миллиарда долларов

Еврокомиссия (ЕК) выделит Украине второй транш помощи в размере 1,5 миллиарда долларов в случае, если выполнение Киевом предварительных условий будет оценено положительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.

«Второй транш в размере 1,5 миллиарда евро запланирован к выплате в апреле после позитивной оценки [Брюсселем] выполнения [Киевом] согласованных для этого условий», — указано в сообщении Еврокомиссии.

Программа бюджетной помощи, в рамках которой будет отправлен второй транш, предполагает выделение Украине общей суммы в размере 50 миллиардов евро до конца 2027 года.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз разморозит российские активы только после выплаты репараций Украине.