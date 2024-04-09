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21:07, 9 апреля 2024Мир

ЕС назвал условия разморозки российских активов

Еврокомиссия: ЕС разморозит активы РФ после выплаты репараций Украине

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) разморозит российские активы только после выплаты репараций Украине, такое условие назвал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Его цитирует РИА Новости.

«На уровне G7 продолжаются дискуссии об использовании замороженных российских активов. Уже принято решение на уровне большой семерки, что активы останутся замороженными до выплаты репараций», — сказал он.

Чиновник добавил, что Еврокомиссия надеется на принятие странами ЕС решения по использованию доходов от замороженных российских активов, «поскольку Украина нуждается в этих деньгах сейчас».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания и США достигли прогресса в вопросе передачи Украине замороженных активов России.

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      Виктория Кондратьева
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