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19:41, 9 апреля 2024Мир

США и Британия достигли прогресса в передаче Украине замороженных активов России

МИД Великобритании: достигнут прогресс с США в передаче Украине активов России
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Juliane Sonntag / Globallookpress.com

Великобритания и США достигли прогресса в вопросе передачи Украине замороженных активов России. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, его слова передает ТАСС.

«Мы знаем, что им (Украине — прим. "Ленты.ру") нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе», — заявил глава МИД.

Кэмерон добавил, что разработанный способ получения доступа к активам России будет представлен на саммите «Большой семерки» (G7) в июне.

В начале апреля стало известно, что к предстоящей встрече G7 будут подготовлены предложения по вопросу передачи замороженных российских активов Украине.

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      Елизавета Мытарева
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