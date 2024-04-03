G7 подготовит предложения по передаче российских активов Украине к саммиту

МИД Британии: G7 подготовит предложения по передаче активов РФ Украине к саммиту

Заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани заявила, что страны-члены «Большой семерки» (G7) подготовят новые предложения по вопросу передачи замороженных российских активов Украине к июньскому саммиту. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Британия продолжает тесно работать с союзниками, в том числе с Еврокомиссией. Гани отметила, что они изучают все законные схемы, с помощью которых замороженные российские активы могут быть использованы для поддержки Киева.

«Лидеры G7 подтвердили это 24 февраля, дав указания соответствующим министрам продолжать работу в этом направлении и отчитаться перед саммитом G7 в июне»,— подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предложили странам G7 выпустить гособлигации на замороженные активы России, чтобы использовать вырученные средства для поддержки Украины.

Встреча лидеров «Большой семерки» в 2024 году под председательством Италии пройдет 13-15 июня в южной области Апулия.