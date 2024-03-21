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18:44, 21 марта 2024Мир

США предложили G7 выпустить гособлигации на замороженные активы России

Bloomberg: США предложили G7 выпустить гособлигации на российские активы

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Соединенные Штаты предложили странам G7 выпустить гособлигации на замороженные активы России, чтобы использовать вырученные средства для поддержки Украины. Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

«США предложили своим союзникам по G7 создать специальный механизм для выпуска облигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов, обеспеченных прибылью, полученной от замороженных российских активов», — сообщает агентство.

Предполагается, что прибыль от предложенного выпуска облигаций «будет почти равна 60 миллиардам долларов американской помощи [Украине], которые все еще находятся на рассмотрении Конгресса».

Ранее сообщалось, что ряд лидеров G7 рассмотрят изъятие активов России для оказания военной помощи Украине.

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