США предложили G7 выпустить гособлигации на замороженные активы России

Bloomberg: США предложили G7 выпустить гособлигации на российские активы

Соединенные Штаты предложили странам G7 выпустить гособлигации на замороженные активы России, чтобы использовать вырученные средства для поддержки Украины. Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

«США предложили своим союзникам по G7 создать специальный механизм для выпуска облигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов, обеспеченных прибылью, полученной от замороженных российских активов», — сообщает агентство.

Предполагается, что прибыль от предложенного выпуска облигаций «будет почти равна 60 миллиардам долларов американской помощи [Украине], которые все еще находятся на рассмотрении Конгресса».

Ранее сообщалось, что ряд лидеров G7 рассмотрят изъятие активов России для оказания военной помощи Украине.