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18:21, 21 марта 2024Мир

Ряд лидеров G7 рассмотрят изъятие активов России для военной помощи Украине

Guardian: ряд лидеров G7 рассмотрят изъятие замороженных активов России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ряд лидеров клуба G7 рассмотрят изъятие замороженных активов России для оказания военной помощи Украине. Об этом пишет газета The Guardian.

«Это очень сложное предложение, потому что оно абсолютно уникально, и это было сделано впервые, со всевозможными последствиями с точки зрения юридического разветвления, потенциально системными, финансовыми и экономическими рисками», — приводит издание слова дипломатического источника.

При этом отмечается, что лидеры объединения опасаются того, что международные суды решат передать все деньги России. Подобное не позволит достичь цели помощи Киеву и подорвет репутацию Европы как надежного хранилища для средств.

Ранее Европейская комиссия предложила передать Киеву замороженные активы России в июле. При этом предполагается, что Европейский союз будет ежегодно пересматривать цели, куда будут направлены изъятые деньги.

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      Максим Габриелян
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