Ряд лидеров G7 рассмотрят изъятие активов России для военной помощи Украине

Guardian: ряд лидеров G7 рассмотрят изъятие замороженных активов России

Ряд лидеров клуба G7 рассмотрят изъятие замороженных активов России для оказания военной помощи Украине. Об этом пишет газета The Guardian.

«Это очень сложное предложение, потому что оно абсолютно уникально, и это было сделано впервые, со всевозможными последствиями с точки зрения юридического разветвления, потенциально системными, финансовыми и экономическими рисками», — приводит издание слова дипломатического источника.

При этом отмечается, что лидеры объединения опасаются того, что международные суды решат передать все деньги России. Подобное не позволит достичь цели помощи Киеву и подорвет репутацию Европы как надежного хранилища для средств.

Ранее Европейская комиссия предложила передать Киеву замороженные активы России в июле. При этом предполагается, что Европейский союз будет ежегодно пересматривать цели, куда будут направлены изъятые деньги.