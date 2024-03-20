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16:26, 20 марта 2024Мир

Стало известно о сроке передачи Киеву замороженных активов России

ЕК предложила передать Киеву замороженные активы России в июле 2024 года

Фото: Jaap Arriens / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Европейская комиссия (ЕК) предложила передать Киеву замороженные активы России в июле 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что Европейский союз (ЕС) будет ежегодно пересматривать цели финансирования, на которые идут доходы от российских активов.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия планирует использовать доходы от замороженных активов России для создания оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее издание Financial Times со ссылками на источники также сообщало о планах стран Евросоюза передать Украине первую прибыль от замороженных в западных странах активов России летом 2024 года.

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