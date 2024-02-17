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15:57, 17 февраля 2024Мир

В ЕК используют доходы от замороженных активов России для создания оружия Киеву

Фон дер Ляйен: ЕК использует доходы от активов России для создания оружия Киеву

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК использует доходы от замороженных активов России для создания оружия Киеву. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы намерены использовать их (доходы от замороженных российских активов — прим. «Ленты.ру») для поддержки Украины, как для производства вооружения, в качестве военной помощи, так и для восстановления», — заявила глава ЕК. По ее словам, законодательная база для использования активов России в этих целях уже готова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что долгосрочный ущерб от конфискации российских активов Европейским союзом (ЕС) сильно превысит краткосрочные выгоды. Она также назвала это решение кражей российских средств.

12 февраля Совет Евросоюза утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины. Европейские депозитарии не смогут использовать такие доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

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      Олег Давыдов
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