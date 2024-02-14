В МИД заявили об ущербе от конфискации российских активов для Европы

Захарова: ущерб для ЕС от конфискации российских активов перевесит выгоды

Долгосрочный ущерб от конфискации российских активов Европейским союзом (ЕС) сильно превысит краткосрочные выгоды. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

Захарова прокомментировала принятие Советом ЕС постановления о правовой базе для дальнейшего изъятия российских активов. Она предостерегала Брюссель от таких действий.

«Неизбежный, долгосрочный ущерб для самого ЕС в случае кражи средств, которые по праву принадлежат России, многократно превысит потенциальные сиюминутные выгоды», — заявила пресс-секретарь МИД. Она подчеркнула, что ответственность за последствия конфискации активов будет лежать исключительно на руководстве Евросоюза.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на европейские дипломатические источники об отказе ЕС от использования активов России для восстановления экономики Украины. «Использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация», — заявил источник.

