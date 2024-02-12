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20:00, 12 февраля 2024Экономика

В Европе приняли решение об использовании прибыли от российских активов

Совет ЕС утвердил решение о хранении прибыли от активов России

Фото: Yves Herman / Reuters

Совет Евросоюза утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины. Об этом со ссылкой на опубликованный Брюсселем документ сообщает РИА Новости.

Отмечается, что европейские депозитарии не смогут использовать такие доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах. «Это постановление открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе», — сказано в документе.

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Ранее первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявлял, что Евросоюз вправе признать доходы от замороженных суверенных активов РФ не принадлежащими России. В ходе выступления перед членами Торговой палаты США он сказал, что ЕС может принять подобное решение в одностороннем порядке, простым согласием всех своих стран-членов. По словам Домбровскиса, заблокированные в европейских депозитариях активы России, которые, по разным оценкам, составляют около 200 миллиардов евро, должны оставаться замороженными до тех пор, пока Украине не выплатят репарации.

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