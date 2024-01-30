В Европе заявили о праве решать судьбу доходов от российских активов

Домбровскис: ЕС вправе признать доходы от активов РФ не принадлежащими России

Евросоюз вправе признать доходы от замороженных суверенных активов РФ не принадлежащими России. О праве решать судьбу этих средств в ходе выступления перед членами Торговой палаты США заявил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, его цитирует ТАСС.

Выступая в Вашингтоне, представитель Европы заявил, что объединение может принять подобное решение в одностороннем порядке, простым согласием всех своих стран-членов.

«Европейская комиссия сформулировала предложения по использованию доходов от замороженных российских активов. Сначала предоставив юридическую ясность, что эти доходы не принадлежат России, а затем поручив соответствующим финансовым институтам помещать эти доходы на отдельный счет. Далее эти средства должны быть переведены в бюджет ЕС и направлены на поддержку Украины», — объяснил он.

Заблокированные в европейских депозитариях активы России, которые, по разным оценкам, составляют около 200 миллиардов евро, должны оставаться замороженными до тех пор, пока Украине не выплатят репарации. Если власти РФ откажутся возмещать ущерб, в Европе задумаются о «юридических возможностях» для их конфискации, добавил Домбровскис.

Евросоюз опасается конфисковывать замороженные российские активы, так как этот шаг несет в себе слишком много рисков. Однако политики принципиально согласовали использование доходов от заблокированных средств, которые должны пойти «на поддержку реконструкции Украины».

Как отмечает Politico, политики не готовы изъять средства российского центробанка, так как боятся ответных мер, которые может предпринять Россия, а также правовых последствий такого решения. Решение о конфискации может подорвать доверие к евро и вынудить третьи страны вывести свои деньги из депозитариев.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов пообещал зеркальный ответ недружественным странам на использование доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов.