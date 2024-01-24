Названа причина опасений стран ЕС из-за использования российских активов

Politico: страны ЕС обеспокоены использованием активов РФ для помощи Украине

Отдельные страны Евросоюза по-прежнему обеспокоены последствиями использования замороженных российских активов для помощи Украине. Причину опасений со ссылкой на дипломатические источники в ЕС назвала европейская версия газеты Politico.

Речь в первую очередь идет об угрозе ответных мер, которые может предпринять Россия, и правовых последствиях принятия такого решения. Как отмечает издание, их позиция свидетельствует о том, что, скорее всего, Евросоюз договорится только о налогообложении прибыли от российских активов, чтобы отправить средства на поддержку Украины.

Ранее аналогичные сведения сообщили источники агентства Reuters. По их данным, в ЕС считают, что конфискация активов несет слишком много рисков, а пока можно ограничиться налогообложением доходов.

Между тем бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик призвал европейских чиновников перестать бояться последствий конфискации, поскольку они преувеличивают риски и недооценивают выгоду такого шага. Экономист напомнил, что представления о побеге средств третьих стран из европейских активов не имеют под собой оснований. Основная причина в том, что средства некуда выводить.

Зеллик напомнил, что деньги в Европе хранят не из-за особого расположения к ней, а из-за надежности и понятных правил, какие не могут предоставить конкуренты. Поэтому если позиция G7 по конфискации будет согласованной, то выбора не останется, ведь хранить средства в России или Китае в любом случае представляет собой больший риск.