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15:15, 22 января 2024Экономика

Конфискацию российских резервов Западом назвали элегантной мерой

Экс-глава ВБ Зеллик назвал конфискацию активов России Западом элегантной мерой

Фото: Andres Stapff / Reuters

Западу не стоит бояться конфискации заблокированных российских активов для передачи Украине из-за неопределенности последствий, кроме того, их можно было бы выделить на помощь развивающимся странам, которые пострадали из-за роста цен на еду. Об этом в колонке для Financial Times написал бывший руководитель Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик.

По его мнению, сомневающиеся политики сильно преувеличивают риски и преуменьшают стратегические выгоды. Так, представление, что после конфискации другие страны захотят хранить средства в других юрисдикциях, упирается в вопрос нового места хранения.

Зеллик напомнил, что если страны G7 будут действовать сообща, то альтернатив хранению просто не остается. Ведь и Китай, и другие страны держат сбережения в долларах и евро вовсе не из особого расположения, а из-за положительного сальдо торгового баланса.

Если бы Пекин захотел конвертировать свои валютные сбережения в юани, то значительно подорвал бы собственный обменный курс и нанес бы ущерб экспортерам, а значит, и своим интересам. Более того, подчеркнул экономист, заморозка резервов на два года стала хорошим тестом и не создала какого-либо разрушительного, сдерживающего эффекта. Ведь в мире хорошо понимают, что хранить средства в российских рублях, китайских юанях или венесуэльских боливарах куда более рискованный шаг, чем размещать их в Европе на понятных условиях.

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Кроме того, Зеллик назвал конфискацию активов сигналом России, что та не сумеет выиграть гонку на истощение и продержаться дольше Украины, которую поддерживает Запад. Также такое решение понравится американским избирателям, а предположить, что российские активы разморозят без согласия Москвы на мирное урегулирование, очень сложно.

Ранее администрация президента США Джо Байдена «в принципе приветствовала» принятие законопроекта о конфискации российских средств в размере 300 миллиардов долларов для восстановления Украины. Конкретные решения по этому вопросу обсуждаются в настоящее время.

Российские политики и эксперты утверждают, что в случае конфискации западные страны столкнутся с катастрофой и новым финансовым кризисом, а Россия примет ответные меры.

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      Платон Щукин
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