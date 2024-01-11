Администрация Байдена поддержала изъятие активов России на 300 миллиардов долларов. В Кремле предупредили о последствиях

Песков: Белый дом пытается надавить на Запад для изъятия активов России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поддержку администрацией президента США Джо Байдена изъятия замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. Представитель Кремля заявил, что подобные действия будут иметь «глубокие последствия».

Песков пояснил, что речь в данном случае идет об очень провокационном заявлении, анонсирующем возможность незаконных действий в отношении собственности РФ. Он также отметил, что Вашингтон не уведомлял Москву о возможной конфискации активов, добавив, что сейчас каналов связи с американской стороной практически нет.

США пытаются оказать давление на Запад

По мнению пресс-секретаря президента РФ, поддерживая решение о конфискации активов, США пытаются оказать давление на европейцев, так как основные российские средства находятся именно в Европе, а не в Америке.

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При этом, отметил Песков, если европейцы пойдут на поводу у американской стороны, они неминуемо столкнутся с большими потерями, штрафами и иными юридическими последствиями.

Здесь весьма парадоксальная ситуация, потому что основное тело наших активов — оно именно в Европе, а не в Америке. И, как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

России есть чем ответить на конфискацию замороженных активов

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что конфискация США активов РФ грозит крахом американской финансовой империи.

«Другое дело, почему американцы тормозят. Не потому, что им нас жалко, а потому, что они понимают, что после этого может сработать принцип домино. И все те, кто как-то полагался на американский доллар, начнут стремительно убегать от него», — сказал Климов.

Он подчеркнул, что подобными действиями США нанесут удар только себе, так как России есть чем ответить с финансовой точки зрения. С аналогичным мнением выступил и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

У нас есть чем на это ответить, есть определенное количество активов, принадлежащих западным компаниям, которые мы тоже можем заморозить Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Совет национальной безопасности США «в принципе приветствовал» принятие законопроекта

О поддержке администрацией Байдена конфискации замороженных российских активов 11 января сообщило агентство Bloomberg. В материале отмечается, что Совет национальной безопасности страны «в принципе приветствует» принятие законопроекта, согласно которому изъятые средства в размере 300 миллиардов долларов будут переданы на восстановление Украины.

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Соответствующую записку направили в комитет по международным отношениям Сената США. По данным журналистов, администрация американского лидера поддержала это решение на фоне появившихся у Вашингтона сложностей с предоставлением финансовой помощи Киеву.

Власти США намерены согласовать меры со странами-союзницами по G7 — в первую очередь речь идет о Европе, где находится около 200 миллиардов долларов активов РФ.