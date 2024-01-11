В Совфеде ответили на планы Байдена поддержать конфискацию российских активов

Сенатор Климов: конфискация активов РФ грозит крахом финансовой империи США

Конфискация Соединенными Штатами замороженных российских активов грозит крахом финансовой империи США, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на планы администрации американского президента Джо Байдена.

«Байден давно готов разгромить Россию. Не надо принижать его роль и значение в борьбе против нашего народа. И на этом фоне разговоры про активы — это деталь. Другое дело, почему американцы тормозят. Не потому, что им нас жалко, а потому, что они понимают, что после этого может сработать принцип домино. И все те, кто как-то полагался на американский доллар, начнут стремительно убегать от него», — заметил Климов.

Нам есть чем отвечать с точки зрения финансов. Такие планы давно имеются, и, в общем, мы их сильно не скрываем. Но самый большой удар американцы нанесут таким образом сами себе Андрей Климов заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Совет национальной безопасности США «в принципе приветствует» принятие законопроекта, который позволит изъять российские средства на сумму около 300 миллиардов долларов и передать их на восстановление Украины.

В материале уточняется, что администрация Байдена поддержала подобное решение из-за сложностей с принятием пакета финансирования для Украины в Конгрессе.

В свою очередь, Минфин США изучает возможные риски для доллара, которые могут возникнуть из-за конфискации замороженных российских активов. Глава ведомства Джанет Йеллен сообщила, что окончательное решение со стороны США еще не принято, хотя другие страны G7 просили Вашингтон принять меры.