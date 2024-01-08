Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
01:32, 9 января 2024Экономика

В Минфине США испугались конфисковывать российские активы

Йеллен: США изучают риски для доллара из-за конфискации российских активов
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Luis Barron/Keystone Press Agency

Минфин США изучает возможные риски для доллара, которые могут возникнуть из-за конфискации замороженных российских активов. Об этом рассказала глава ведомства Джанет Йеллен, ее слова приводит Bloomberg.

Как заявила Йеллен, американской стороне еще нужно понять, можно ли минимизировать возможные риски.

Решения о конфискации активов еще нет со стороны США нет, хотя другие страны G7 просили Вашингтон принять меры, отметила глава американского Минфина.

В конце прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит ответные на меры на возможную конфискацию активов. Какие именно меры могут быть приняты, Песков не уточнил.

Таким образом в Москве отреагировали на публикации СМИ, в которых утверждалось, что США и его союзники хотят разработать механизм изъятия российских средств к 24 февраля 2024 года — второй годовщине начала боевых действий на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Известного российского поэта сбила машина

      Американская авиакомпания нашла незатянутые болты на самолетах Boeing

      В Минфине США испугались конфисковывать российские активы

      В Херсонской области восстановлено нарушенное из-за аварии электроснабжение

      На Украине уничтожен 20-летний американский морпех-наемник

      В США сообщили о проблемах с лунным модулем Peregrine

      В Литве прокомментировали речи о закрытии русских школ ужасной ошибкой

      Задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Петербурге

      Выступившего в одном носке солиста группы «Щенки» заподозрили в пропаганде ЛГБТ

      14 грузовых вагонов сошли с путей на Забайкальской железной дороге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости