В Минфине США испугались конфисковывать российские активы

Йеллен: США изучают риски для доллара из-за конфискации российских активов

Минфин США изучает возможные риски для доллара, которые могут возникнуть из-за конфискации замороженных российских активов. Об этом рассказала глава ведомства Джанет Йеллен, ее слова приводит Bloomberg.

Как заявила Йеллен, американской стороне еще нужно понять, можно ли минимизировать возможные риски.

Решения о конфискации активов еще нет со стороны США нет, хотя другие страны G7 просили Вашингтон принять меры, отметила глава американского Минфина.

В конце прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит ответные на меры на возможную конфискацию активов. Какие именно меры могут быть приняты, Песков не уточнил.

Таким образом в Москве отреагировали на публикации СМИ, в которых утверждалось, что США и его союзники хотят разработать механизм изъятия российских средств к 24 февраля 2024 года — второй годовщине начала боевых действий на Украине.