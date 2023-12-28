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09:57, 28 декабря 2023Экономика

США предложили изучить способы изъять заблокированные активы России

FT: министры финансов G7 обсуждают способы изъятия заблокированных активов РФ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Министры финансов стран G7 по предложению США обсуждают способы изъятия замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов, хотя никаких решений пока не принято. Они пытаются успеть ко второй годовщине расширения боевых действий на территории Украины, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Инициативу США поддерживают Великобритания, Япония и Канада. Они считают, что план должен быть готов к 24 февраля. В материале отмечается, что ускорение работы по конфискации активов подчеркивает большую заинтересованность в нем стран Запада.

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      Платон Щукин
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