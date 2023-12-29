В Кремле заявили о готовности ответить на конфискацию активов

Песков заявил о возможности ответа на конфискацию российских активов на Западе

Россия заранее готовила ответные шаги на возможную конфискацию активов, замороженных западными странами, чтобы решение соответствовало ее интересам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос журналиста, имеется ли у Москвы список активов, которые она может конфисковать взамен, представитель Кремля ответил, что, разумеется, есть.

Накануне издание Financial Times со ссылкой на источники указало, что США активизировали усилия в вопросе поиска способа использовать российские активы для помощи Украине. Предполагается, что лидеры страны G7 обсудят возможные схемы на встрече в феврале, чтобы вынести решение ко второй годовщине начала активных боевых действий на территории республики.

При этом издание отмечает, что Германия, Франция и Италия требуют особенно тщательно проверить юридическую законность конфискации перед принятием решения. Этим вопросом занимаются три рабочие группы. Одним из способов, которые изучаются, журналисты называют признание США и Европы пострадавшими от действий России. После этого деньги Киеву можно будет передать через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

До этого Песков называл конфискацию «потенциально чрезвычайно опасной для мировой финансовой системы» и пообещал, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто инициирует и проводит такую политику.