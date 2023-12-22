В Кремле оценили последствия конфискации активов России

Песков: конфискация активов РФ опасна для мировой финансовой системы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема незаконного изъятия российских активов неприемлема. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, конфискация «потенциально чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы», потому что, по словам Пескова, в случае ее реализации это будет очень серьезным ударом по всей международной финансовой системе. Какие конкретно риски ждут мировые финансовые рынки, он не уточнил.

Песков также подчеркнул, что Россия «никогда не оставит в покое» тех, кто инициирует и проводит политику изъятия активов страны. В случае если активы будут конфискованы, Россия будет оценивать, что может изъять в ответ, добавил он.

Ранее стало известно, что западные страны могут легализовать конфискацию замороженных суверенных активов России, признав себя пострадавшими от боевых действий на Украине. С таким предложением выступили США. Впоследствии страны смогут законно передать денежные средства Украине траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Страны G7, Евросоюз и Австралия за 2022 год заблокировали около 260 миллиардов евро активов Центробанка России. Большая часть средств (210 миллиардов евро) находится в Европе.