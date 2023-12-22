Песков описал ответ России на конфискацию активов фразой «не оставим их в покое»

Песков о попытках конфискации активов: Россия не оставит в покое их инициаторов

Россия никогда не оставит в покое тех, кто инициирует и проводит политику незаконного изъятия активов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Песков предупредил, что Москва отреагирует в случае, если кто-то захочет посягнуть на ее новые регионы. Ответ Пескова прозвучил на вопрос, не беспокоит ли Москву, в каких именно границах Украина может вступить в Евросоюз (ЕС) в случае, если это решение будет принято.