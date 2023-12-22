Песков заявил об ответе России на посягательства на новые регионы

Песков: Россия отреагирует, если кто-то посягнет на ее новые регионы

Москва отреагирует в случае, если кто-то захочет посягнуть на ее новые регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, не беспокоит ли Москву, в каких именно границах Украина может вступить в Евросоюз (ЕС) в случае, если это решение будет принято.

«Речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части Российской Федерации. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Евросоюзу с вопросом, намерено ли объединение принять Украину вместе с новыми российскими регионами и находящимися на их территории российскими солдатами. Он предупредил Киев, что в дальнейшем Украину ждет «огромное разочарование». По его словам, это случится, когда озвученные им вопросы всплывут на поверхность и процесс вступления Украины в ЕС замедлится.

При этом 21 декабря Орбан заявил, что вступление Киева в Евросоюз нереалистично, потому что Украина находится на расстоянии многих лет от объединения. По его словам, Украина совершенно не готова к присоединению к Евросоюзу, поэтому он не понимает, зачем сейчас начинать переговоры по данному вопросу.