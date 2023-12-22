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07:19, 22 декабря 2023Бывший СССР

Орбан поинтересовался условиями приема Украины в Европу. Сможет ли Киев оказаться в ЕС вместе с российскими солдатами?

Орбан спросил, примет ли ЕС Украину с подконтрольными России регионами
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Евросоюзу (ЕС) с вопросом, намерено ли объединение принять Украину вместе с новыми российскими регионами и находящимися на их территории российскими солдатами.

«О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» — поинтересовался политик.

Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать?

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии

Орбан предупредил Киев, что в дальнейшем Украину ждет «огромное разочарование». По его словам, это случится, когда озвученные им вопросы всплывут на поверхность и процесс вступления Украины в ЕС замедлится.

Орбан счел нереалистичным вступление Украины в Евросоюз

Ранее Виктор Орбан заявил, что вступление Киева в Европейский союз нереалистично, потому что Украина находится на расстоянии многих лет от объединения. По его словам, Украина совершенно не готова к присоединению к Евросоюзу, поэтому он не понимает, зачем сейчас начинать переговоры по данному вопросу.

«Это представляется нереальным. Гораздо лучше было бы сначала установить между ЕС и Украиной какие-то отношения стратегического партнерства», — считает венгерский премьер.

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Орбан проводит не очень дружественную по отношению к Украине политику. Он также добавил, что венгерский премьер отказывается от встреч с ним по вопросам международной повестки.

Также венгерский премьер заявил, что вступление Украины в ЕС обойдется членам сообщества дополнительно в 150-190 миллиардов евро. Он оценил ущерб для Европы от вступления Украины в ЕС и предположил, что это раздавит экономику Европы. Политик подчеркнул, что в случае приема страны в организацию Киев будет претендовать на получение помощи в таком объеме, который сейчас получают все страны Центральной Европы, включая Венгрию. «Мы не хотим способствовать передаче Украине денег, которые должны принадлежать венграм», — заявил он.

Орбан назвал главную геополитическую идею Венгрии

Самое главное, чтобы у Венгрии не было общей границы с Россией, заявил Орбан. Он предупредил, что если Европа не начнет переговоры по Украине, то Россия напрямую решит этот вопрос с США. Политик пояснил, что Будапешт заинтересован в том, чтобы между Венгрией и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. «Большие мальчики согласны во всем остальном», — сказал он.

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Также, указал он, Венгрия против вступления Украины в состав НАТО, поскольку это чревато втягиванием всего альянса в российско-украинский конфликт, и Будапешт выступает против этого. «Членство Украины в НАТО означает, что мы [согласно статье 6 Устава НАТО о коллективной безопасности] были бы обязаны ввести войска [на украинскую территорию] уже на следующее утро. Мы этого не хотим», — заявил политик.

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      Марина Совина
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