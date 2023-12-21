Венгрия назвала причины отказа принять Украину в НАТО

Орбан: вступление Украины в НАТО чревато втягиванием в конфликт

Венгрия против вступления Украины в состав НАТО, ведь это чревато втягиванием всего альянса в российско-украинский конфликт, и Будапешт выступает против этого. Об этом высказался венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

«Членство Украины в НАТО означает, что мы [согласно статьи 6 устава НАТО о коллективной безопасности] были бы обязаны ввести войска [на украинскую территорию] уже на следующее утро. Мы этого не хотим», — заявил политик.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не станет членом альянса в 2024 году. «Союзники ясно дали понять, что в нынешних обстоятельствах не может быть и речи о том, чтобы Украина стала членом НАТО», — заявил глава венгерского МИД.