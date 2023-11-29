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15:27, 29 ноября 2023Мир

В Венгрии высказались о желании Украины вступить в НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Украину не примут в НАТО в 2024 году
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Saul Loeb / Reuters

Украину не примут в НАТО в 2024 году. О желании Киева вступить в альянс высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Союзники ясно дали понять, что в нынешних обстоятельствах не может быть и речи о том, чтобы Украина стала членом НАТО», — заявил глава МИД.

По его словам, сегодня всем стало понятно, что Украина не будет приглашена в НАТО до следующего саммита и на следующем саммите, несмотря на то, что на своем следующем саммите, который пройдет в Вашингтоне, альянс будет отмечать 75-летие.

Ранее Сийярто призвал не втягивать НАТО в войну с Россией, подчеркнув, что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить подобное развитие событий.

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      Виктория Кондратьева
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