В Венгрии высказались о желании Украины вступить в НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Украину не примут в НАТО в 2024 году

Украину не примут в НАТО в 2024 году. О желании Киева вступить в альянс высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Союзники ясно дали понять, что в нынешних обстоятельствах не может быть и речи о том, чтобы Украина стала членом НАТО», — заявил глава МИД.

По его словам, сегодня всем стало понятно, что Украина не будет приглашена в НАТО до следующего саммита и на следующем саммите, несмотря на то, что на своем следующем саммите, который пройдет в Вашингтоне, альянс будет отмечать 75-летие.

Ранее Сийярто призвал не втягивать НАТО в войну с Россией, подчеркнув, что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить подобное развитие событий.