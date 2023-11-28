В Венгрии призвали не втягивать НАТО в войну с Россией

Сийярто: НАТО не должна втягиваться в военные действия против России

Будапешт рассчитывает, что на встрече в Брюсселе представители стран НАТО подтвердят приверженность подходу к украинскому конфликту, в соответствии с которым альянс не будет втянут в военные действия против России, написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен превращаться в воюющую сторону. «Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией», — призвал он.

НАТО следует активизировать борьбу с терроризмом, усугубившемся из-за нелегальной миграции, а также помочь сохранить стабильность в Западных Балканах, убежден министр.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что предотвращение военной эскалации с Россией является основной задачей НАТО.