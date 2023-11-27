Генсек НАТО назвал основную задачу альянса

Столтенберг заявил, что НАТО стремится предотвратить военную эскалацию с Россией

Предотвращение военной эскалации с Россией является основной задачей НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

«Важнейшая задача — это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так как это принесет еще больше страданий, смертей и разрушений», — сказал он, добавив, что второй фундаментальной задачей альянса является поддержка Украины.

Столтенберг также объяснил расширение НАТО на восточном фланге готовностью его членов защищаться. «Мы делаем это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы предотвратить его», — подчеркнул генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что ситуация в зоне конфликта на Украине сложная и требует наращивания помощи от блока Киеву. Глава альянса призвал не допустить победы России, добавив, что Украина должна сохранить свою независимость.