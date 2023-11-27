Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:20, 27 ноября 2023Мир

Генсек НАТО назвал основную задачу альянса

Столтенберг заявил, что НАТО стремится предотвратить военную эскалацию с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Предотвращение военной эскалации с Россией является основной задачей НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

«Важнейшая задача — это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так как это принесет еще больше страданий, смертей и разрушений», — сказал он, добавив, что второй фундаментальной задачей альянса является поддержка Украины.

Столтенберг также объяснил расширение НАТО на восточном фланге готовностью его членов защищаться. «Мы делаем это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы предотвратить его», — подчеркнул генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что ситуация в зоне конфликта на Украине сложная и требует наращивания помощи от блока Киеву. Глава альянса призвал не допустить победы России, добавив, что Украина должна сохранить свою независимость.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Северная Корея массово лысеет из-за военных фуражек и дешевых шампуней. Как целая нация лишается волос?

      В МИД России оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности

      Режиссер «Сумерек» назвала подходящих к перезапуску фильма актеров

      Сын Кернеса обвинил мэра Харькова в захвате власти в городе

      Премьер Украины назвал собранную Европейским инвестбанком сумму помощи для Киева

      После отравления двухлетней девочки тяжелым наркотиком возбуждено уголовное дело

      Пилот случайно посадил самолет в другом городе и оправдался плохой погодой

      Сервис Google перестанет работать на миллионах старых смартфонов

      Директор Марины Хлебниковой ответил на вопрос о ее состоянии

      Еще двоих торговцев метадоном задержали в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости