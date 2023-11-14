Генсек НАТО назвал сложной ситуацию в зоне конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг назвал сложной ситуацию в зоне конфликта на Украине

Ситуация в зоне конфликта на Украине сложная и требует наращивания помощи от блока Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза, передает РИА Новости.

Генсек вновь подчеркнул, что Россия не должна выйти из конфликта победителем, а Украина должна сохранить свою независимость. «В наших интересах поддерживать Украину», — заключил он.

Ранее помощник Генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил, что альянсу становится все сложнее поддерживать Украину, однако он не нацелен на прекращение помощи. Представитель блока также подчеркнул, что с точки зрения НАТО Киев «сражается одновременно и за нас». По его мнению, прекращение помощи станет «ударом по международной безопасности». При этом он подчеркнул, что в НАТО существует консенсус по необходимости поддержки как таковой.