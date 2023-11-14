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09:52, 14 ноября 2023Мир

В НАТО признали рост сложностей в поддержке Украины

Помощник генсека НАТО ван Вил: помогать Украине становится все сложнее

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

НАТО становится все сложнее поддерживать Украину, однако альянс не нацелен на прекращение помощи. Об этом заявил помощник Генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил, передает РИА Новости.

«Чем дольше длится война, тем сложнее оказывать помощь, но для воюющих украинцев ситуация гораздо более тяжелая, чем для нас, помогающих только оружием и деньгами. Поэтому необходимо продолжать оказывать помощь», — рассказал ван Вил.

Он также подчеркнул, что с точки зрения альянса Киев «сражается одновременно и за нас». По его мнению, прекращение помощи станет «ударом по международной безопасности». При этом он подчеркнул, что в НАТО существует консенсус по необходимости поддержки как таковой.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах, без утраченных территорий, то есть без Крыма и Донбасса. Отмечается, что Расмуссен обсуждал этот вопрос с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к прошедшему в июле в Вильнюсе саммиту НАТО.

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      Максим Габриелян
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