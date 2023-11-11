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18:49, 11 ноября 2023Мир

Бывший генсек НАТО предложил принять Украину в альянс в новых границах

Guardian: экс-генсек НАТО предложил взять Украину в альянс в новых границах
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил взять Украину в альянс в новых границах. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Отмечается, что Расмуссен обсуждал этот вопрос с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к прошедшему в июле в Вильнюсе саммиту НАТО. По его мнению, вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс нельзя откладывать на следующий год.

«Пришло время сделать следующий шаг и направить приглашение Украине вступить в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина находится в самом сердце НАТО», — заявил он.

При этом экс-генсек блока допустил, что исключение из состава Украины утраченных регионов уменьшило бы угрозу прямого конфликта альянса с Россией, а полученные в таком случае республикой гарантии позволили бы ей спокойно наращивать вооруженные силы на своей территории.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной представляет опасность для Североатлантического альянса и сделает его более уязвимым. По его мнению, страны блока должны продолжать оказывать поддержку Киеву.

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      Виктория Кондратьева
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