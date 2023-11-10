Генсек НАТО заявил об опасности для альянса в случае победы России на Украине

Столтенберг: победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым

Победа России в конфликте на Украине представляет опасность для НАТО и сделает альянс более уязвимым. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

По его словам, страны военно-политического блока должны продолжать оказывать поддержку Украине. «Я верю, что мы должны продолжать поддержку Украины, чтобы сделать ее сильнее на поле боя и за столом переговоров. Я уверен, что поддержка должна продолжаться, поскольку это в наших интересах», — констатировал генсек.

Ранее Столтенберг выразил мнение, что НАТО необходимо усиливать из-за выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Он считает это важным, потому что все основные механизмы контроля над вооружениями перестали действовать после такого шага России.