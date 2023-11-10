Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:19, 10 ноября 2023Мир

Генсек НАТО заявил об опасности для альянса в случае победы России на Украине

Столтенберг: победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Победа России в конфликте на Украине представляет опасность для НАТО и сделает альянс более уязвимым. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

По его словам, страны военно-политического блока должны продолжать оказывать поддержку Украине. «Я верю, что мы должны продолжать поддержку Украины, чтобы сделать ее сильнее на поле боя и за столом переговоров. Я уверен, что поддержка должна продолжаться, поскольку это в наших интересах», — констатировал генсек.

Ранее Столтенберг выразил мнение, что НАТО необходимо усиливать из-за выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Он считает это важным, потому что все основные механизмы контроля над вооружениями перестали действовать после такого шага России.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС. Почему венгры блокируют переговоры и что это значит для России?

      Сергей Лазарев рассказал о невиданном на российском ТВ

      Валиева рассказала об эмоциях от выступления на Олимпийских играх

      Суд отказался освободить Героя России по делу о случайном выстреле

      Адель вновь начала употреблять алкоголь после нескольких месяцев трезвости

      В Дубае покажут российскую ракету Х-69

      Кадыров сообщил о назначении нового начальника ФСБ в Чечне

      Россияне нарушили границу другой страны и были оштрафованы на 900 тысяч рублей

      Канада ввела санкции против РЕН-ТВ и «Известий»

      Медведь украл оставленную курьером у порога дома еду и лишил семью ужина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости