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17:14, 10 ноября 2023Мир

Генсек НАТО заявил о необходимости усиливать альянс из-за выхода России из ДОВСЕ

Столтенберг: НАТО необходимо усиливать из-за выхода России из ДОВСЕ

Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО необходимо усиливать из-за выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

По словам генсека альянса, все основные механизмы контроля над вооружениями перестали действовать после выхода России из ДОВСЕ, что повлекло за собой такую необходимость.

Он также обвинил Россию в дестабилизации мира из-за прекращение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», — резюмировал Столтенберг.

Ранее британский эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир предрек перевооружение Российской армии после выхода Москвы из ДОВСЕ. Он также призвал НАТО тщательно следить за этим процессом, параллельно наращивая собственную военную мощь.

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      Дарья Балацкая
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