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19:46, 9 ноября 2023Мир

В Британии предрекли перевооружение России после выхода из ДОВСЕ

Express: выход Москвы из ДОВСЕ может означать перевооружение ВС РФ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российская армия сможет перевооружиться после выхода Москвы из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). С таким прогнозом в интервью изданию Express выступил британский эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир.

По его словам, Россия «после разрыва исторического договора времен холодной войны», ставшего символическим шагом, снабдит войска новейшей техникой.

Фрир также призвал страны НАТО «тщательно следить» за перевооружением российской армии, параллельно наращивая собственную военную мощь.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США приостановят выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 декабря. Это произошло после выхода России из Договора.

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      Виктория Кондратьева
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