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16:12, 7 ноября 2023Мир

США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ

Белый дом: США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Соединенные Штаты приостановят выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 декабря. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, появившемся на сайте Белого дома.

В заявлении утверждается, что часть участников ДОВСЕ поддерживает решение США и союзников о приостановке договора. Помимо этого, там указывается, что временное прекращение выполнения обязательств по ДОВСЕ лишь «укрепит сдерживающий и оборонный потенциал» НАТО за счет снятия ограничений.

Незадолго до этого МИД Британии уточнял, что Соединенное Королевство и его союзники приостанавливают участие в ДОВСЕ после выхода из него России. В министерстве не поддержали решение России и отметили, что намерены вместе со странами-единомышленниками работать над реализацией добровольных мер.

В МИД Германии, в свою очередь, выразили готовность продолжать реализацию определенных мер ДОВСЕ, в том числе обмен данными с заинтересованными странами Европы, и соблюдать национальные квоты по боевым системам. Кроме того, Германия сможет возвратиться к ДОВСЕ, если Россия изменит свою позицию.

Ранее во вторник, 7 ноября, Россия вышла из ДОВСЕ. В МИД отметили, что Москва не испытывает сожалений по этому поводу и считает себя абсолютно правой в данной решении. В мае Россия денонсировала ДОВСЕ. Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил, что коллективный Запад своими действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ. Он также заявил, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО стали последней каплей для выхода России из договора.

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      Варвара Кошечкина
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