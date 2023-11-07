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00:16, 7 ноября 2023Мир

Россия окончательно попрощалась с ДОВСЕ

МИД: Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stringer / Reuters

Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел.

Уточняется, что в полночь на вторник, 7 ноября, была завершена процедура выхода страны из соглашения. «Документ (...) окончательно ушел для нас в историю», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Москва не испытывает сожалений по поводу своего решения и абсолютно уверена в своей правоте. Там отметили, что страны-члены НАТО «наглядно показали свою недоговороспособность», поэтому в настоящее время любые договоренности с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны.

17 мая Россия денонсировала ДОВСЕ. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков указал, что коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ, и «страны Запада должны делать выводы». Он также заявил, что вступление Финляндии и процедура приема Швеции в НАТО стали последней каплей для выхода России из договора.

Оружие России
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      Марина Совина
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