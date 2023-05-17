Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Документ назвали мертвым девять лет назад

Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Государственная дума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Выступая перед депутатами, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ, и «страны Запада должны делать выводы». Дипломат отметил, что Россия более не заинтересована в обсуждении тематики ДОВСЕ с остающимися в нем западными странами.

Эта глава закончена, страница перевернута, возврата к этому документу для России больше не будет Сергей Рябков замминистра иностранных дел РФ

Для полного завершения выхода России из договора в соответствии с его положениями потребуется порядка шести месяцев.

Причины денонсации договора

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил, что ДОВСЕ уже давно существует лишь на бумаге, а его денонсация только укрепит безопасность страны. «Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ еще в 2007 году из-за лицемерной позиции блока НАТО», — напомнил он.

Рябков, в свою очередь, заявил, что у Москвы есть информация о том, что «некоторые восточноевропейские страны» открыто нарушали требования договора. При этом он не стал уточнять, какие государства он имеет в виду.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев анонсировал, что после денонсации ДОВСЕ Россия будет максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники, а также средств поражения. «Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы», — написал политик.

Что такое ДОВСЕ

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 стран НАТО и 6 государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года — после распада Восточного блока и СССР. Этот договор, заключенный в последние годы холодной войны, нередко называли краеугольным камнем европейской безопасности.

Общая квота НАТО на момент подписания ДОВСЕ составляла 19 096 танков, 31 787 бронемашин, 19 529 артиллерийских систем, 7 273 самолета и 2 282 вертолета. России дозволялось иметь 6 400 танков, 11 480 бронемашин, 6 415 артиллерийских систем, 3 450 самолетов и 890 вертолетов

К концу 1990-х годов, когда бывшие члены ОВД вошли в НАТО, положения ДОВСЕ о лимитах военной техники для блоков потеряли свой смысл. Это потребовало обновить договоренности. Переговоры завершились подписанием 19 ноября 1999 года на саммите ОБСЕ в Турции Соглашения об адаптации ДОВСЕ, которое должны были ратифицировать все участники договора, но ни одна страна НАТО не пошла на этот шаг. Как следствие, Россия в 2007 году ввела мораторий на соответствие требованиям документа.

В 2014 году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для Москвы ДОВСЕ является «мертвым» и возврата к нему не будет.