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13:32, 27 июля 2026 (обновлено: 13:43, 27 июля 2026)Экономика

Российский министр рассказал о выпуске миллионов беспилотников

Алиханов: В России выпускают миллионы беспилотников
Дмитрий Воронин
СюжетАтака БПЛА

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские оборонные предприятия загружены сейчас на полную мощность, работая в зависимости от формата в три или четыре смены и покрывая все потребности армии и флота. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в эфире Радио «Комсомольская правда».

По словам министра, с начала 2022 года промышленное производство в стране выросло по некоторым позициям в 20 с лишним раз и этот процесс еще не завершен — с одной стороны реализуется госпрограмма развития оборонно-промышленного комплекса, ориентированная на вооружение и снабжение армии штатными средствами борьбы, а с другой — речь идет об инновационных разработках, беспилотниках. Последние «мы делаем миллионами, и производственные мощности у нас — на десятки миллионов», подчеркнул Алиханов.

Ранее западные СМИ сообщали, что атаки российских БПЛА стали успешнее из-за появления новых реактивных беспилотников.

Глава Минобороны РФ отмечал, что отечественные войска беспилотных систем действуют втрое эффективнее обычных расчетов.

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