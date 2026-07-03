Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:03, 3 июля 2026Наука и техника

Атаки ВС России стали эффективнее из-за появления новых реактивных дронов

Telegraph: Новые реактивные БПЛА увеличили эффективность атак ВС России
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Новые реактивные беспилотники улучшили российские атаки. Об этом сообщает Telegraph.

В публикации говорится, что российские дроны проносятся по небу с такой скоростью, что их можно принять за ракеты. СМИ со ссылкой на украинские официальные лица отмечает, что РФ наносит удары с увеличенной скоростью, чтобы перегрузить систему ПВО, вынуждая Киев тратить свои самые ценные перехватчики и создавать пробелы, через которые могут проскакивать баллистические и крылатые ракеты.

Российские военнослужащие нанесли удары по локомотивам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован бывший глава Росавиации. Его обвиняли в кумовстве, бардаке в отрасли и продаже самолетов враждебным странам

    Президент постсоветской страны прибыл на прощание с Хаменеи

    Входившей в СССР стране предрекли падение в экономическую пропасть

    Мужчина сбросил 25 килограммов и раскрыл три секрета похудения

    Москвичей предупредили о погодной опасности

    Четырехлетнего мальчика унесло течением во время сплава в российском регионе

    Беспилотники вновь массово попытались ударить по Москве

    Крупнейший импортер нефти начал скупать сырье по заниженным ценам

    Названы причины замедления старого компьютера

    Шансы Мбаппе забить в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok