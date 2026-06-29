Министр обороны оценил эффективность российских войск беспилотных систем

Российские войска беспилотных систем показали эффективность втрое выше обычных расчетов. Их работу оценил министр обороны Андрей Белоусов, передает РИА Новости.
«В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения», — обозначил Белоусов.
В качестве примера он привел ситуацию, когда подразделению ставится задача изолировать район и перерезать пути снабжения. Для выполнения таких заданий применяются беспилотники.
«У подразделений эффективность применения дронов примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», — заключил министр обороны.
Ранее Белоусов сделал заявление о том, что работа по усовершенствованию системы противовоздушной обороны продолжается. По его словам, в этом направлении ситуация меняется каждые два-три месяца.