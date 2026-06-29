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10:30, 29 июня 2026Россия

Министр обороны оценил эффективность российских войск беспилотных систем

Белоусов: Войска беспилотных систем показали эффективность втрое выше обычных расчетов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска беспилотных систем показали эффективность втрое выше обычных расчетов. Их работу оценил министр обороны Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

«В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения», — обозначил Белоусов.

В качестве примера он привел ситуацию, когда подразделению ставится задача изолировать район и перерезать пути снабжения. Для выполнения таких заданий применяются беспилотники.

«У подразделений эффективность применения дронов примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», — заключил министр обороны.

Ранее Белоусов сделал заявление о том, что работа по усовершенствованию системы противовоздушной обороны продолжается. По его словам, в этом направлении ситуация меняется каждые два-три месяца.

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