Белоусов сделал заявление о работе системы ПВО

Белоусов: Система тактических перехватчиков БПЛА работает во всех группировках войск ВС РФ

Система тактических перехватчиков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) работает во всех группировках войск Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом на встрече с военными корреспондентами рассказал министр обороны Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

Глава Минобороны также сделал заявление о том, что работа по усовершенствованию системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжается. По его словам, в этом направлении ситуация меняется каждые два-три месяца.

«Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», — обозначил Белоусов.

Белоусов также рассказал о формировании единой системы противодействия беспилотникам со множеством элементов с различными задачами. В частности, речь шла о внедрении программного обеспечения, которое позволяет на тактическом уровне определять цель, видеть всю обстановку и управлять боем.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа российских систем ПВО демонстрирует высокие показатели. С его слов, власти принимают необходимые меры по ликвидации последствий атак дронов на регионы России.