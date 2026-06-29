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10:18, 29 июня 2026Россия

Белоусов сделал заявление о работе системы ПВО

Белоусов: Система тактических перехватчиков БПЛА работает во всех группировках войск ВС РФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Система тактических перехватчиков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) работает во всех группировках войск Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом на встрече с военными корреспондентами рассказал министр обороны Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

Глава Минобороны также сделал заявление о том, что работа по усовершенствованию системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжается. По его словам, в этом направлении ситуация меняется каждые два-три месяца.

«Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», — обозначил Белоусов.

Белоусов также рассказал о формировании единой системы противодействия беспилотникам со множеством элементов с различными задачами. В частности, речь шла о внедрении программного обеспечения, которое позволяет на тактическом уровне определять цель, видеть всю обстановку и управлять боем.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа российских систем ПВО демонстрирует высокие показатели. С его слов, власти принимают необходимые меры по ликвидации последствий атак дронов на регионы России.

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