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12:47, 19 июня 2026Россия

В Кремле ответили на вопрос о показателях работы российских ПВО

Песков: Работа систем российских ПВО имеет высокие показатели
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО) имеет высокие показатели. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает «Интерфакс».

По словам Пескова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают совершать налеты дронами на российские регионы. Он подчеркнул, что власти принимают соответствующие меры по ликвидации последствий.

Комментируя массированную атаку на Москву, пресс-секретарь президента отметил, что системы ПВО эффективно сработали, «несмотря ни на что».

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