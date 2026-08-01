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20:17, 1 августа 2026 (обновлено: 20:22, 1 августа 2026)Мир

США ударили по Ирану одной из самых мощных бомб

NYT: США нанесли удар по жилому дому в Иране бомбой весом почти 900 килограмм
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Армия США нанесла удар по районам Ирана с помощью одной из своих самых мощных авиабомб, есть погибшие. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Журналисты газеты опросили экспертов, которые проанализировали видео, фотографии и спутниковые снимки. Они заявили, что в ночь на 30 июля Соединенные штаты нанесли крупномасштабный удар по дому на иранском острове Кешм. Размеры воронки и фрагментов боеприпаса, по всей видимости, указывают на то, что использовалась Mark-84 — одна из крупнейших бомб армии США весом около 900 килограмм.

Также иранские власти заявили, что в результате бомбардировки погибли супруги и их двухлетний сын. Двое других детей были извлечены из-под обломков живыми. «Данные вызывают вопросы о том, что именно США атаковали и почему был использован такой крупный боеприпас», — заявили журналисты. Авторы NYT не обнаружили никаких признаков военных объектов рядом с разрушенным домом, а также сообщений о военных потерях в результате удара.

Центральное командование Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов (CENTCOM) объявило о нанесении удара утром 30 июля. Его представители заявили, что расследуют сообщения о жертвах среди гражданского населения, но не стали объяснять целесообразность удара.

В конце июля стало известно, что глава CENTCOM, адмирал Брэд Купер подготовил план воздушной кампании против Ирана. Утверждается, что «жесткая» воздушная операция США может продлиться до двух недель.

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