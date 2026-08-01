Политик Мема призвал Зеленского начать диалог с Россией

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с Россией. Он опубликовал свой призыв на странице в социальной сети X.

«Зеленский заявил, что нехватка ракет Patriot подстрекает Москву к новым атакам на Киев. Это неправда. Если Зеленский хочет прекратить атаки, он может предпринять простой шаг — начать диалог с Россией», — отметил политик.

Мема добавил, что Зеленскому следует прекратить атаки на российскую территорию, если он хочет, чтобы удары РФ остановились. При этом он выразил мнение, что украинский лидер не заинтересован в диалоге, поскольку в таком случае поток денег в Киев прекратится.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору назвал мерзким заявление Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе российско-украинского конфликта. По мнению журналиста, Зеленский рассчитывает, что «дикая ложь» поддержит «поток денег» и увеличит «поток оружия».